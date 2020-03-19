İran'da son dakika açıklaması: Saatte 50 kişi Corona virüsünü kapıyor, her 10 dakikada bir kişi ölüyor

Twitter hesabından yaptığı son dakika paylaşımında açıklamalarda bulunan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, "İran'da her 10 dakikada bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Her saatte yaklaşık 50 kişi daha corona virüsüne yakalanıyor" ifadesini kullandı. İşte İran'dan gelen acı tablo ve Cihanpur'un son dakika açıklamaları;

Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.

KADIN DOKTOR CORONA VİRÜSÜNDEN ÖLDÜ

Başkent Tahran'da Şuhedayi Pakdeşt Hastanesi doktorlarından Şirin Ruhanirad, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BİR KOLUNDA SERUMLA HASTALARI MUAYENE EDİYORDU

İran devlet televizyonunda Ruhanirad'ın koronavirüs tedavisi gördüğü, bir kolunda serum olduğu halde hastaları muayene ettiği görüntülerini yayınlandı.

YERİNE DOKTOR AYARLANAMADI

Ruhanirad, son röportajında, "Personel yoğun bir şekilde çalışıyor. Yerime doktor ayarlanamadı." diyerek çalışmak zorunda olduğunu söylüyor.

10 DOKTOR 4 HEMŞİRE ÖLDÜ

İran'da Kovid-19'un ortaya çıkmasından bu yana 10 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1135'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 17 bin 361 olduğunu açıklamıştı.

SAATTE 50 KİŞİ VİRÜS KAPIYOR

İran'da bir saat içerisinde ortalama 50 kişi virüsü kapıyor.

HER 10 DAKİKADA BİR ÖLÜM GERÇEKLEŞİYOR

Sözcünün son açıklamasıyla birlikte Corona virüsünün bulaştığı ve hızla yayıldığı İran'da her 10 dakikada bir kişinin öldüğü resmen açıklanmış oldu.