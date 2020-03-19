Mehmetçik'in oyunlar oynadığı çocuğu Yunan polisi gaza boğdu! Sınırdan SON DAKİKA...

Sınırda bekleyenlere Yunanistan sık sık mermi, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Bu müdahalelerde yüzlerce sığınmacı yaralandı, 3 sığınmacı ise yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA: O MİNİK ÇOCUK GAZA BOĞULDU

Yunanistan sert müdahalelerini, dün gece saatlerine kadar sürdürdü. Sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenler arasında en dikkat çekeni, sığınmacı bir çocuktu.