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'in oyunlar oynadığı çocuğu Yunan polisi gaza boğdu! Sınırdan SON DAKİKA...

'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor. Sınırdan gelen son dakika haberleri halen insanlık dışı muamelenin olduğunu gözler önüne serdi. Sığınmacıların Avrupa'ya geçme hayaliyle sınırda beklemelerinde 3. haftaya girildi. Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla aşarak Yunanistan'a geçenlerin yanında binlerce da Yunan sınırında bekliyor. Bekleyenler arasında 'in oyunlar oynadığı bir çocuk da kameralara gazdan etkilenmiş olarak yansıdı. İşte son görüntüler...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 10:46 ABONE OL
Mehmetçik'in oyunlar oynadığı çocuğu Yunan polisi gaza boğdu! Sınırdan SON DAKİKA...

Sınırda bekleyenlere sık sık mermi, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Bu müdahalelerde yüzlerce yaralandı, 3 sığınmacı ise yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA: O MİNİK ÇOCUK GAZA BOĞULDU

Yunanistan sert müdahalelerini, dün gece saatlerine kadar sürdürdü. Sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenler arasında en dikkat çekeni, sığınmacı bir çocuktu.

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Mehmetçik'in oyunlar oynadığı çocuğu Yunan polisi gaza boğdu! Sınırdan SON DAKİKA...
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