PKK'da son dakika itirafı! Terörist Karayılan'ın sağ kolu anlattı: Örgüt bitme noktasında

İran sınırından ülkemiz sınırlarına kaçak geçmeye çalışırken, Van kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı son dakika operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın koruması Şahabettin Toprak ve yine örgütte kod adı kürdistan olan karısı Meryem Dündar'la ilgili önemli detaylara ulaşıldı. 'Abdurrahman' kod adlı terörist Şahabettin Toprak'ın, kendisi gibi örgüt üyesi olan karısı 'Kürdistan' kod adlı Meryem Dündar tedavisi için Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışırken yakalandıkları ortaya çıktı.

KENDİNİ KANDİL BELEDİYE BAŞKANI OLARAK İLAN ETMİŞ

Terörist Şahabettin Toprak ifadesinde Karayılan'ın kendisini 'Kandil Belediye Başkanı' olarak görevlendirdiğini söyledi.

KARISI İLE BİRLİKTE TUTUKLANDILAR

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel hizmetlerini yapan 'Abdurrahman' kod adlı terörist Şahabettin Toprak, 9 Mart'ta İran'dan kaçak olarak Türkiye'ye geçmeye çalışırken Van'da yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in iş birliğiyle yapılan başarılı operasyonda terörist Şahabettin Toprak, kendisi gibi terör örgütü üyesi olan karısı 'Kürdistan' kod aldı Meryem Dündar ile birlikte yakalandı. Terörist Toprak, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.