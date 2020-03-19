Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı'ndan flaş açıklama: Süper Lig ertelendi!

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulunuyor.

Kasapoğlu, "Devletimizin tüm kurumları önlemleri hayata geçirdi. Yüzde 76'lık yurt yatak kapasitemiz şu anda boş. Çalışmalarımız çerçevesinde karantina bölgesi olarak yurtları kullanıyoruz. Biliyorsunuz koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği alan spor. Salgının kontrol altına alınamadığı ülkelerde müsabakalar iptal edildi ya da ertelendi. Avrupa Şampiyonası da bir yıl ertelendi. Bizim İstanbul'da hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi final maçı da ertelendi. Biz de kurumlarımız ile sıkı bir diyalog halindeyiz. Hızlı bir şekilde kararları uyguluyoruz. Bu çerçevede bu toplantı çok önemliydi."

"Geçtiğimiz günlerde tedbirlerimizi size açıklamıştım. Seyircisiz müsabakaları oynatma kararı almıştık. Geçtiğimiz hafta bu uygulandı. Euroleague ve NBA kararlarını gözlemledik. Onlar geç kaldı. Biz seyircisiz kararını en erken alan ülke olduk. Avrupa'da en erken karar alan ülkeyiz. Yayılım nedeniyle ilgili kurumlarımızla diyalog kurduk. Bu kararlar çerçevesinde liglerin ertelenmesine karar verdik."