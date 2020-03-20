SON DAKİKA: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakanlardan Türkiye'de sokağa çıkma yasağı iddiaları hakkında açıklamalar

Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı var mı? Tüm Türkiye tarafından cevabı merak edilen bu soru, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yanıtlandı. Bakan Albayrak, ülkemiz adına böyle bir gündem maddesi olmadığını net bir dille ifade etti. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sokağa çıkma yasağı ile ilgili oluşan iddialara halkımızın kulak asmaması gerektiğinin altını çizdi. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgilli oluşan gündem hakkında yapılan son dakika açıklamaları...

SON DAKİKA! TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK

Corona virüsü ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda tedbirler alınmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı bir canlı yayında, sokağa çıkma yasağı ile ilgili özellikle sosyal medya ve çeşitli mecralarda gündeme gelen iddiaları yanıtladı. Böylelikle Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Bakan Albayrak, sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir gündem maddesi olmadığını belirtirken ekonomi alanında alınan önlemleri sıraladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle alakalı olarak açıklama yaptı. Bakan Albayrak, 3 aylık dönemde 50-60 milyar liralık likidite sağlanacağını söyledi. Kamu çalışanlarına ilişkin olarak Bakan Albayrak, evden çalışma hazırlığı olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarıyla ilgili, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın." dedi.

KAMUDA EVDEN ÇALIŞMA UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Katıldığı canlı yayında alınan ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, kamuda henüz evden çalışma sistemine geçilmesine gerek olmadığını açıkladı.