Çok Gezenti Burak Akkul yoğun bakıma alındı! Corona virüs yüzünden yoğun bakıma alınan Burak Akgül kimdir?

Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sunucu Burak Akkul, dünya geneline salgına neden olan corona virüsüne yakalandı. Geçtiğimi günlerde sosyal medyada yapılan paylaşım ile virüse yakalandığı duyurulan Burak Akkul hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sunucunun durumu ağırlaştı. Burak Akkul, corona virüsü tedavisi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Bu üzücü haberin ardından, Burak Akkul kimdir sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, Burak Akkul kimdir ve nereli? İşte, Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul'un hayatı...

BURAK AKKUL KİMDİR?

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

İşte hayatı ile ilgili bilgiler...