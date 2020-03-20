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Corona Virüs salgınında olmaz denilen oldu! Coronavirüs konusunda artık 'ya karşı korunuyor!

Corona virüste olmaz denilen oldu! 'da Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı 'i geçti. Son dakika rakamları işin tersine döndüğünü ve Çin'in artık korunulan değil korunan ülke olma yolunda ilerlediğini ortaya koydu. Tedbirsizliği ve küçümsemsi nedeniyle hem kendi ülkelerinde durumu dramatik bir hale sokan hem de neredeyse bütün dünyaya hastalığı yayan İtalya'da durum çok kritik. Peki Corona Virüste son durum ne? İşte ayrıntılar;

Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 09:40 ABONE OL
Corona Virüs salgınında olmaz denilen oldu! Çin Coronavirüs konusunda artık Avrupa'ya karşı korunuyor!

İtalya ve Çin'den gelen son dakika haberleri corona virüste akıllara gelmeyecek senaryoların gerçekleştiğini doğruladı. Vuhan kentinden virüsü dünyaya yayan ve dünyanın virüsün merkezi olarak korktuğu Çin neredeyse Corona virüsü tamamen yenmek üzere iken tedbirsizliği yüzünden neredeyse bütün kıtaya virüsü yayan İtalya'da coronavirüs kaynaklı ölü sayısı Çin'i geçti. Halen bir gün içerisinde yüzlerce insan koronavirüsten hayatını kaybediyor. İşte son bilgiler;

SON DAKİKA: İTALYA ÇİN'İ GEÇTİ!

Son dakika haberine göre Koronavirüs İtalya'da can kaybına neden olmaya devam ediyor. İtalya'da son 24 saatte corona virüsü nedeniyle 427 kişi hayatını kaybetti. Yeni gelen bilgiler sayının 3 bin 405'e ulaştığını gösteriyor. Bu sonuçla İtalya'daki ölü sayısı hastalığın ilk kez ortaya çıktığı Çin'i geçti.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayıyla birlikte ortaya çıkan Corona virüs dünyada ciddi can kaybı sayılarına neden oluyor. Avrupa'ya sıçradıktan sonra bu kıtada hızlıca yayılan Covid-19 en fazla İtalya'da can kaybına neden olmuştu.

İŞTE SON RAKAMLAR

Son gelen bilgilere göre İtalya'daki ölü sayısı virüsün ortaya çıktığı Çin'i bile geçti. Son 24 saatte İtalya'da 427 kişi hayatını kaybetti. İtalya'daki son kayıplarla birlikte toplam ölü sayısı 3 bin 405'e yükseldi.

ÇİN ARTIK AVRUPA'DAN KORUNUYOR!

İtalya'daki durum öyle dramatik bir noktaya geldi ki son 48 saatte hiç vaka teşhisi olmayan Çin artık Avrupa'ya ve özellikle İtalya'ya karşı tedbir almış durumda.

Son dakika corona virüs haberleri: Corona virüsü raporu ortaya çıktı! Korkutan 3 saat detayı

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Corona Virüs salgınında olmaz denilen oldu! Çin Coronavirüs konusunda artık Avrupa'ya karşı korunuyor!
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