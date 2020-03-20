Corona virüsü ile ilgili Çin İstanbul Başkonsolosu'ndan flaş açıklamalar: 2.5 günde ateşi düşürüyor...

Çin Başkonsolosu Cui Wei, corona virüsü ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Çin'in aldığı önlemleri tek tek anlatan Wei, 70 bin taburcu sağladıklarını duyurdu. Çin'in geleneksel tıbbı ile birlikte sağlık komisyonunun belirlediği mevcut ilaçları kullandıklarını belirtti. Favipiravir'in hastalığa karşı çok etkili olduğunu ifade eden Wei, " 5 günde düşürüyor, favipiravir ile 2.5 günde ateş düşüyor. Yan etkisi az, etkisi büyük. Sağlık komisyonu o nedenle söyledi. Biz saklamıyoruz. Anında tüm dünya ile paylaşıyoruz." dedi.

"SONA GELMEDEN BAŞARI DEMİYORUZ"

Çin'in mücadelenin başında olduğunu söyleyen Wei, "Eş güdümlü bir uygulama ile bugünlere geldik. Tamamen kazandık demiyoruz. Devlet Başkanımız başından beri sonundaki zaferi elde edemezsek, başarı istemiyoruz dedi. Sinsi bir virüstür. Her şeyi sona getiremezsek başarı demiyoruz." dedi.

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Çin İstanbul Başkonsolosu Wei'nin A Haber canlı yayınında kullandığı ifadeler şöyle:

Bu ilaç bizim sağlık komisyonumuz tarafından açılan ilk ilaç değildir. Salgınla mücadelemizde dünya ile şeffaf bir şekilde her bilgiyi paylaşıyoruz. Sağlık komisyonu her gün toplantı yapıyor. İlk ilaç 1 ay önce söylendi. İki ilaç da mevcut ilaçlar. Yeni bulunan ilaçlar değil. Arge çalışması yolda. İlacı beklemeden tedaviye başlamamız lazım. Titiz bir şekilde bütün ilaçları seçiyoruz. Favipiravir birkaç yıl önceki bir ilaç. Risk çok arttı, yaygın bir şekilde kullanılıyor. Kıyaslama derecesinden sonuca bakarsak, nükleer asidi negatife çevirmesini çabuk sağlıyor. 11 günden 4 güne düşürebilir. İnsan vücudunun ateşi çabuk düşüyor. 5 günde düşürüyor, favipiravir ile 2.5 günde ateş düşüyor. Yan etkisi az, etkisi büyük. Sağlık komisyonu o nedenle söyledi. Biz saklamıyoruz. Anında tüm dünya ile paylaşıyoruz.

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