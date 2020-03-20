Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'tan son dakika Cuma namazı açıklaması: Ezan okununca...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cuma namazı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erbaş, Cuma namazının kılınmayacağını hatırlattı, Müslümanların Cuma gününü tebrik etti.

"EZAN SONRASI ÖĞLE NAMAZI KILALIM"

Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Aziz kardeşlerim! Bugün CUMA vaktinde ezan okunduktan sonra evlerimizde öğle namazını kılalım. Bizleri her türlü belâ, musibet ve tedavisi olmayan hastalıklardan koruması için Rabbimize DUA ve niyaz edelim. CUMANIZ mübarek olsun.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA CUMA NAMAZI KILINMAYACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu hafta içinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda alınan tedbir kararlarını duyuran Erbaş, "Cuma namazı belli bir süre kılınmayacak. Vakit namazları da cemaatle kılınmayacak. Camilerimiz vakit namazlarında açık olacak. Anca cemaat oluşturulmasına cami görevlileri izin vermeyecek. Ferdi olarak namaz kılınabilir." demişti.

Erbaş, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in veba salgını döneminde de benzer uygulamalar olduğunu ifade etmiş, İslam'ın can güvenliğini ön planda tuttuğunu ifade etmişti. Hz.Ömer'in veba nedeniyle aldığı karar da örnek olarak anlatılmıştı.

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