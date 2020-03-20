Hızlı tanı kitiyle günde 15 bin test

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınıyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine bilgilendirme yaptı. Durumu harita ve grafiklerle anlatan Koca, özetle şunları söyledi:

* Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda, solunum yolu numuneleri referans laboratuvarlarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zamanda 25 ilde, toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla 2 vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya başladığını söylemek istiyorum.

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* 1-2 gün içinde, yarın sabah (bugün) itibarıyla olma ihtimalini yüksek gördüğümüz, hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Bu taramalar çok yoğunlaşacak. Günlük 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz.

* Hastalığın teşhisinde güvenilir ve sonuç vermek adına kendi tanı kitimizi geliştirdik. ABD'den 500 bin tanı kiti siparişi aldık ve verdik.

* Hastalığın bir salgın halini alması durumunda kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği 13 bin 211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu. Yatak sayımız Avrupa ve OECD ortalamalarının altındadır. 10 bin kişiye 28 yatak düşmektedir. Yoğun bakım yatak sayısında ise şanslı durumdayız.







ÜÇÜNCÜ ÖLÜM YALMAN

* (Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ölümü) Dört gün önce eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Daha önce KOAH tanısıyla takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra eks kabul ediliyor.

* O dönemde yapılan testte (corona virüsü) negatif çıkıyor. Fakat şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi, eşi dahil olmak çevresi, herkes taranıyor. Eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Ne zaman? Dün. Başta negatif, sonra pozitif olunabilir mi, olabilir. Başta pozitif olup 3 gün sonra negatif olan, 7 gün sonra pozitif olan vakamız da var.

* Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor. Bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi oldu.

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AKTİF VE HIZLI DAVRANDIK

Ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır, olayların önünde olmuştur. Çoğu tedbirimiz DSÖ'nün gereklilik ilanından önce uygulamaya konmuştur. İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu. İtalya, Çin'den gelenlerin ülkede dolaşmasına izin vererek salgının Avrupa'ya yayılmasına neden oldu.



KÖTÜ SENARYOLARA HAZIRIZ

Virüsün bulaşıcılık süresi bilinmiyor. Fiziki ve teknolojik altyapı açısından olası kötü senaryolara hazırız. Ölümler, ileri yaşlarda, kalp damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleşti.



KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ CAN KAYBI

Sağlık Bakanı Koca, 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını açıkladı. Hasta sayısının 191'den 359'a yükseldiğini belirten Koca, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi maalesef kaybettik. Toplam kaybımız 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" dedi.



MİLLETVEKİLLERİNE 'OTURUM MESAFESİ' UYARISI

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplanırken Erdoğmuş, koronavirüse karşı alınan tedbirler bağlamında milletvekillerinden oturum mesafelerine dikkat edilmesini istedi. Sıralara bilgilendirme broşürleri konuldu.

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