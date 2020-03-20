Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

SağlıkBakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını dün TBMM'de milletvekillerine alkışlattı. Vatandaşların beğenisini kazanan görüntüler, kısa sürede "sağlık çalışanlarının alkışlanması" temalı kitlesel etkinliğe dönüştü. Bu kapsamda dün saat 21.00 yurt genelinde etkinlik saati olarak belirlendi. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere belirlenen saatte birçok il ve ilçede vatandaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Sosyal medyada "#BeraberBasaracağız" etiketiyle yayılan etkinliğe siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanışmış ismi de destek verdi.Sağlık Bakanı Koca da etkinlik saatinde sosyal medya hesabından TBMM'deki görüntülerini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14.00'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum."Ardından da sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlayan vatandaşlara teşekkür eden Koca, "Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun" çağrısında bulundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız" dedi. Bu arada Erdoğan'la görüşen Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi de salgınla mücadeleye verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.