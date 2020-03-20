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Şehit müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurladı

Giriş Tarihi: 20.3.2020 ABONE OL
Şehit müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurladı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 2 Mart günü, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan (55) toprağa verildi. Turan, memleketi Elazığ'ın Maden ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Karatop Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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Şehit müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurladı
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