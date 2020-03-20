Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüsü açıklaması! Türkiye’deki corona virüs vaka ve ölü sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölüm sayıları ile ilgili sosyal medyadan son dakika paylaşımında bulundu. Koca, corona virüsü nedeniyle ölen kişi sayısının 9'a yükseldiğini belirtirken, vaka sayısının ise 670'e ulaştığını bildirdi. Haberimizin içerisinden corona virüsü vaka ve ölüm sayılarına ulaşabilir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamalarını bulabilirsiniz…

Son dakika! Bakan Koca açıkladı. Toplam koronavirüs vakası 670'e, ölüm sayısı 9'a yükseldi. | Video

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI!

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı:

Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.

BAKAN KOCA TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜSÜ SON DURUM İLE İLGİLİ TBMM'DE BUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz gün önemli açıklamlarda bulunmuştu. Milletvekillerini bilgilendiren Fahrettin Koca, tüm süreci aktarıp, yeni planlamaları duyurmuştu. Bakan Koca, test hedefini artırdıklarını söyledi,pazartesi gününden itibaren yeni bir kit kullanılacağını ifade etti. Yeni test kitinin hızlı tanı sağladığına vurgu yapan Bakan Koca, "Günde hedefimiz 10-15 bin test yapmaktır" dedi. Bakan Koca, salgınla mücadeledeki sağlık çalışanlarına, 'Sağlık Ordusu' dedi ve TBMM'den alkışla moral istedi.