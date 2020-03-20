Son dakika haberler: Türkiye’de sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli açıklama! Sokağa çıkam yasağı ilan edilen ülkeler açıklandı

Son dakika haberi… Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı, uygulama gelecek mi soruları, dün yapılan açıklamalar ile açıklığa kavuşmuş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptıkları açıklamalarla gündemde böyle bir madde yer almadığını, sokağa çıkma yasağı gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığını açıkladı. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ile ilgili iddialar bu açıklamalar ile birlikte net bir dille yanıtlandı. Peki sokağa çıkma yasağı hangi ülkelerde var? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK

Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir gazetecinin "Sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yapılıyor, sokağa çıkma yasağı da konuşuluyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Milletimize bir çağrım var; sosyal medya denilen mecra bizim çok fazla takibini yapmakta zorlandığımız bir mecradır. Sebebi de yurt içi ve yurt dışından da sosyal medya mecrasına girebilmek mümkündür." yanıtını verdi.

FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütü mensuplarının en ufak bir konuyu dezenforme etmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Soylu, "Biz yetiştirilirken anne babamız bize Müslümanlığın en önemli kurallarından bir tanesinin haberin nereden geldiğine bakmak olduğunu söylerdi. Bu haberi FETÖ'cüler ismi belli olmayan hesaplarla birlikte sürekli bir dezenformasyon ortaya koyuyor. Sokağa çıkma yasağı da diğer meseleler de böyle." diye konuştu.

Soylu, vatandaşların sosyal medyayı bir kural, kaide olarak kabul edip istismar etmek isteyenlere alet olmamasını istedi.

Corona virüsü ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda tedbirler alınmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı bir canlı yayında, sokağa çıkma yasağı ile ilgili özellikle sosyal medya ve çeşitli mecralarda gündeme gelen iddiaları yanıtladı. Böylelikle Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Bakan Albayrak, sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir gündem maddesi olmadığını belirtirken ekonomi alanında alınan önlemleri sıraladı.

KAMUDA EVDEN ÇALIŞMA UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Katıldığı canlı yayında alınan ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, kamuda henüz evden çalışma sistemine geçilmesine gerek olmadığını açıkladı.