Son Dakika Haberi | Ender Saraç'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti: Ender Saraç e-nabız korona virüs test sonuçlarını paylaştı!

Türkiye'nin tanıdığı ünlü doktor Ender Saraç ile ilgili dünden bu yana flaş iddialar ortaya atıldı. Kaynağı bilinmeyen bir iddiaya göre Ender Saraç'ın corona virüse yakalandığı iddia edildi. Corona testinin pozitif çıktığı söylentilerinin ardından eşi açıklama yaptı. Eşinin açıklamasından kısa Sağlık Bakanlığı corona virüsü test sonuçları çıktı. Ender Saraç, corona virüsü testinin verilerini Sağlık Bakanlığı e-nabız uygulaması ekran görüntüleri ile paylaştı. İşte, Dr. Saraç tarafından paylaşılan o video ve test sonuçları…

ENDER SARAÇ E-NABIZ SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Eşi Ender Saraç'ın corona virüs testinin henüz sonuçlanmadığını belirten Benan Saraç şunları söylemişti:

"Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var. "

İşte sonuçlar ve paylaşılan ekran görüntüsü...