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Haberi | 'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti: Ender Saraç e-nabız korona virüs test sonuçlarını paylaştı!

son iki gündür Doktor hakkındaki corona virüsü iddialarını konuşuyor. Dün ortaya atılan iddiaya göre Ender Saraç'ın corona virüse yakalandığı söylendi. İlk olarak bu iddialara yanıt Ender Saraç'ın eşi 'tan geldi. Benan Saraç, insanların panik yapmaması için corona virüs hangi ilde olduğu bile açıklanmadığını vurgularken, test sonucu negatif de çıkabilir pozitif de çıkabilir dedi. Ender Saraç corona virüsü testi sonuçları belli oldu! Dr. Saraç e-nabız uygulaması ile sonuçlarını Twitter'dan paylaştı Peki, Ender Saraç corona mı oldu? İşte görüntüleri ile birlikte Ender Saraç'ın e-nabız uygulaması verilerine göre COVID-19 test sonuçları…

Giriş Tarihi: 20.3.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 11:15 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Ender Saraç'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti: Ender Saraç e-nabız korona virüs test sonuçlarını paylaştı!

'nin tanıdığı ünlü doktor ile ilgili dünden bu yana flaş iddialar ortaya atıldı. Kaynağı bilinmeyen bir iddiaya göre Ender Saraç'ın corona virüse yakalandığı iddia edildi. Corona testinin pozitif çıktığı söylentilerinin ardından eşi açıklama yaptı. Eşinin açıklamasından kısa corona virüsü test sonuçları çıktı. Ender Saraç, corona virüsü testinin verilerini Sağlık Bakanlığı e-nabız uygulaması ekran görüntüleri ile paylaştı. İşte, Dr. Saraç tarafından paylaşılan o video ve test sonuçları…

ENDER SARAÇ E-NABIZ SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Eşi Ender Saraç'ın corona virüs testinin henüz sonuçlanmadığını belirten şunları söylemişti:
"Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var. "

İşte sonuçlar ve paylaşılan ekran görüntüsü...

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Son Dakika Haberi | Ender Saraç'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti: Ender Saraç e-nabız korona virüs test sonuçlarını paylaştı!
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