Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu: Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu: Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi! Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Bakan Selçuk, İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı ertelediklerini duyururken, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik" açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk ayrıca, "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik" ifadelerini de kullandı.

AA Gündem Giriş Tarihi: 20.3.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 14:55 ABONE OL