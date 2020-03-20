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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu: Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi!

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Bakan Selçuk, İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı ertelediklerini duyururken, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik" açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk ayrıca, "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik" ifadelerini de kullandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 14:55 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu: Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık tarafından erteleme kararı aldıkları sınavlara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ertelediklerini duyurdu.

BURSLULUK SINAVI VE ADAYLIK KALDIRMA SINAVI ERTELENDİ!

Bakan Selçuk, şu açıklamayı yaptı:

25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu: Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi!
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