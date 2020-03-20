Son dakika! Ruhani'den corona virüsü ile ilgili flaş sözler: Hedefimize ulaştık!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nevruz Bayramı nedeniyle canlı yayında bir konuşma yaptı. Corona virüsü ile kasıp kavrulan İran'a seslenen Ruhani umutlu mesajlar verdi. İran halkının birlik olması halinde virüsü yeneceğine inandığını söyleyen Ruhani, "Halkımız hedeflerine ulaştı, bunu da yenecektir" dedi.

RUHANİ: BİRLİKTE YENECEĞİZ

Hasan Ruhani Nevruz kutlaması sebebiyle canlı yayında yaptığı konuşmada hemşire ve doktorları koronavirüs ile mücadelede sergiledikleri cesaret için kutlayarak, "İran birlik ve beraberlikle koronavirüs mücadelesini kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA KORKUNÇ BİLANÇO

İran'da salgın nedeniyle şu ana kadar bin 284 kişi yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA HABERLER: ENDER SARAÇ CORONA VİRÜSE Mİ YAKALANDI! KARANTİNA İDDİALARINA EŞİ BENAN SARAÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

SON DAKİKA! ÜNLÜ DİYETİSYEN ENDER SARAÇ'IN CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI! İŞTE SARAÇ'IN SON DURUMU

SON DAKİKA! DR. ENDER SARAÇ AÇIKLADI! CORONAVİRÜS'TEN NASIL KORUNABİLİRİZ? MASKE, CORONAVİRÜSÜ ENGELLER Mİ?

SON DAKİKA: İŞTE CORONA VİRÜS ODALARI! BURADA TEDAVİ EDİLECEKLER

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Corona virüsü nedneiyle dünyada ölü sayısı her dakika artıyor. Son gelen bilgilere göre dünyada 10 bin 41 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 244 bin oldu.