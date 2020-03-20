Son dakika... TCK'da kritik madde! Corona virüsü bilinçli bulaştırana ömür boyu hapis

Türkiye'de ilk Corona virüsü hastalığı 11 Mart 2020'de açıklandı. O günden bugüne 359 Coronavirüs vakası olduğu duyuruldu, dört kişi ise virüsten hayatını kaybetti. Yurt dışından gelenler 14 gün karantina kuralına tabii tutuluyor. Kimi zaman karantinadan kaçanlar da oluyor. Kamu sağlığı için Türk Ceza Kanunu'nda da (TCK) var olan çeşitli maddeler de mevcut. İşte TCK'dan dikkat çeken son dakika ayrıntıları;

Avukatlar Mustafa Tırtır ve Muharrem Kazak, TCK'da kamu sağlığını ilgilendiren kanunu, karantinadan kaçanların ne tür cezalar uygulandığını ve bilinçli bir şekilde Corona virüsü bulaştıranların hangi cezalara çarptırılacağını ayrıntılarıyla SABAH'a anlattı. TCK'da karantinadan kaçana bir yıla kadar hapis cezası verildiği gibi virüsü bir başkasına besinden bulaştırana TCK'nın 185. maddesine göre 15 yıl hapis, öldürme kastıyla bulaştırırsa ve o kişi ölürse TCK 81. Maddeye göre müebbet hapis cezası verilebileceği söyleniyor. Avukatlar Mustafa Tırtır ile Muharrem Kazak'tan kamu sağlığı için kanunlarımızdaki ayrıntılar: