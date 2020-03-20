Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika... TCK'da kritik madde! Corona virüsü bilinçli bulaştırana ömür boyu hapis

Son dakika... 'da kritik madde! bilinçli bulaştırana ömür boyu hapis

'nda kamu sağlığını koruma adına kanunlar mevcut... Bu kanunlar arasında karantinadan kaçana bir yıla kadar hapis cezası veriliyor. 'nın 185. maddesine göre corona virüs ya da herhangi bir virüsü bir başkasına besinden bulaştırana 15 yıl hapis, öldürme kastıyla bulaştırırsa ve o kişi ölürse TCK 81. maddeye göre müebbet hapis cezası alacağı belirtiliyor. Avukatlar Mustafa Tırtır ve Muharrem Kazak, Türk Ceza Kanunu'nda kamu sağlığını koruma adına yer alan kanunu, karantina kararından kaçana uygulanacak cezaların neler olduğunu ve bilinçli bir şekilde virüs bulaştıranların ne tür cezalar alacağının ayrıntılarını SABAH'a anlattı.

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 12:47 ABONE OL
Son dakika... TCK'da kritik madde! Corona virüsü bilinçli bulaştırana ömür boyu hapis

Türkiye'de ilk Corona virüsü hastalığı 11 Mart 2020'de açıklandı. O günden bugüne 359 Coronavirüs vakası olduğu duyuruldu, dört kişi ise virüsten hayatını kaybetti. Yurt dışından gelenler 14 gün karantina kuralına tabii tutuluyor. Kimi zaman karantinadan kaçanlar da oluyor. Kamu sağlığı için Türk Ceza Kanunu'nda da (TCK) var olan çeşitli maddeler de mevcut. İşte TCK'dan dikkat çeken son dakika ayrıntıları;

Avukatlar Mustafa Tırtır ve Muharrem Kazak, TCK'da kamu sağlığını ilgilendiren kanunu, karantinadan kaçanların ne tür cezalar uygulandığını ve bilinçli bir şekilde Corona virüsü bulaştıranların hangi cezalara çarptırılacağını ayrıntılarıyla SABAH'a anlattı. TCK'da karantinadan kaçana bir yıla kadar hapis cezası verildiği gibi virüsü bir başkasına besinden bulaştırana TCK'nın 185. maddesine göre 15 yıl hapis, öldürme kastıyla bulaştırırsa ve o kişi ölürse TCK 81. Maddeye göre müebbet hapis cezası verilebileceği söyleniyor. Avukatlar Mustafa Tırtır ile Muharrem Kazak'tan kamu sağlığı için kanunlarımızdaki ayrıntılar:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... TCK'da kritik madde! Corona virüsü bilinçli bulaştırana ömür boyu hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA