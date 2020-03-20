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Son dakika... Yunan güvenlik güçlerinden lazerli işkence!

hudut birlikleri edinilen son dakika bilgisine ve görüntülere göre Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacıların gözlerine zarar vermek amacıyla "yeşil lazer" ışığı tutuyor. savunmasız sığınmacılara akla hayale sığmayacak uygulamalarla karşılık veren Yunan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek için 'de bekleyen sığınmacıların üzerine göze kısa süreli isabet ettiğinde dahi retinaya zarar verdiği bilinen "yeşil lazer" ışığı tutuyor

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 15:52 ABONE OL
Son dakika... Yunan güvenlik güçlerinden lazerli işkence!

Sığınmacıların Avrupa sınırındaki bekleyişlerinde 22. güne girildi. Tek istekleri 'ı transit geçip Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek olan sığınmacılar, çeşitli zorluklara rağmen bekleyişlerini sürdürüyor. Yunanistan, üç haftalık süreçte sığınmacılara uyguladığı sert müdahalelere her gün yenilerini ekliyor. Edinilen son dakika bilgi ve görüntülerine göre Yunan güvenlik güçleri her dakika sert müdahale ettiği savunmasız sığınmacılara bu kez de son uygulamasında lazerle körleştirme uygulamasına geçti!

İşte sınırdan son bilgiler;

PLASTİK MERMİLER NORMALLEŞTİ!

Plastik ve gerçek mermiler kullanmasının yanı sıra yoğun gaz bombalarıyla saldıran Yunanistan, sığınmacıların üzerilerine atılan gaz bombasının daha etkili olması için sınıra büyük fan koyarak zulmün şiddetini artırdı.

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Son dakika... Yunan güvenlik güçlerinden lazerli işkence!
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