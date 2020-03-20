Televizyondan eğitim pazartesi başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Selçuk'un uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamaları şöyle:Yarın okullara döndük diyelim. Hiçbir problemimiz yok. Bizim görevimiz her türlü duruma göre hazırlık yapmak. Aksine destekleme, yetiştirme kurslarımızı gidermeye yönelik bir program hazırladık. Uzaktan eğitim öğrencileri, okuldan uzaklaşmasın, motivasyonları düşmesin, biz onları eğitimsel olarak meşgul edelim diye yapılıyor. TV ile tam bir eğitim yapmamız söz konusu değil. Fakat tedbirimizi almak zorundayız. Çocuklarımızın da psikolojisini düşünerek, aileleri de rahatlatmak için bu kararları alıyoruz. TV'de vereceğimiz eğitim, geçmiş konularla da bağlantılı, yüz yüzeyken verilen eğitimle de bağlantılı olacak. Biz teknik bir toplantı yaptık. Toplumumuzda erişimle ilgili en hızlı araç nedir? TV. Yüzde 30'dan daha fazlasının markasına baktık. Yüzde 30 SD televizyon gerisi HD televizyon. Biz o zaman 6 kanal alalım, 3'ü HD, 3'ü SD olsun dedi. Neden internet değil sorusu yerine artı internet. 8 GB ücretsiz internet hakkı sağladık.Biz çocuklarımızın hukukunu her zaman koruruz. Önemli olan dezavantajlı duruma sokmamak. Uzaktan eğitimin yürütülmesi söz konusu ama biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız. Bu 'rahat olun' demek. Biz size destek oluyoruz. TV ile Youtube içeriği ile vs... Senaryo ne olursa olsun. Bir dönem kapandı gibi bir karar almıyoruz. Yayılım stratejilerine bakıyoruz. Hangi hızda sürüyor. Tedbirlerimizle ilgileniyoruz. Okulları kapatma kararını da alırken bir ihtimal üzerinden gittik, diğer ülkeler ile karşılaştırdık. Orada alınan tedbir paketleri bunlar. Yayılım nasıl gerçekleşiyor? Bunlara baktıktan sonra hemen okulları kapatma kararı aldık. İngiltere dün kapattı. Dünyada 900 milyon öğrenci okulda değil. 1 milyara yakın bir rakam. Bu sayı artacak.Uzaktan eğitim pazartesi 09.00'da başlıyor Türkçe 1, 09.30'da Matematik başlıyor. Bu dersler 20 dakikalık süreler. Okuldaki ve evdeki oturma saatleri aynı değil. Onun için daha kısa. 3 ayrı kanaldan 6 frekanstan bu yayın yapılıyor. Ayrıca bir de iyileştirme programı var. Telafi imkanı var. Diyelim ki çocuk kaçırdı. Tekrarı var. Tekrarı da yazıyor. İlk okulun listesi, ortaokulun listesi, lisenin listesi hazır. Çekimler bitti, biz hazırız. Şuan pilotları yapıyoruz. 1 milyon öğrenci sisteme girdi.Elimizde 3 adet sınav paketi var. Ben 5 dakika sonra hayata geçirelim desem geçirilir. Yüz yüze eğitimle ilgili konuları içeren paket. Okullar açıldı diyelim... Farklı bir paket ortaya çıkıyor. Sınav ertelendi diyelim...'Ertelenebilir' senaryosunu söylüyoruz. Sağlık koşulları gerektirirse ertelenir. Acil ihtiyaç var denirse biz buna hazırız manasında diyorum. Ama tercihim ertelememek. Zamanında sınavı yapmak. Çocuklar buna sadece akademik olarak hazırlanmıyor. Bunların hepsini düşünüp her türlü senaryoya hazırız. Öğrencilere verdiğimiz örnek soruların sayısını iki katına çıkardık. Bizim tarafımızdan bir eksik olmaz.Bir velimiz kendi çocuğu ile ilgili EBA'ya ya da TV'den bunu nasıl bulacak. Kısa videolar hazırladık. Paket olarak birlikte verelim diye bir niyetimiz var. TV kanalları ile ilgili tüm ayrıntılar tüm TV'lerde haber mecralarında yer alacak. Kamu spotu gibi. TRT'nin altyapısı bizi çok rahatlattı. 6 kanal, 10 stüdyo bulmak... SD'ler nasıl yapılacak, HD'ler nasıl yapılacak... Hiç merak etmesinler. Tüm bilgilendirmeleri yapacağız.