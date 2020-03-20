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Trump'tan koronavirüs açıklaması: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik

Başkanı Trump corona virüse mücadele kapsamında büyük marketlerin kapatılmasına kararı verdiklerini duyurdu

Giriş Tarihi: 20.3.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 20:19 ABONE OL
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik

ABD Başkanı Trump koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump virüse karşı alınan önlemler kapsamında "Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

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Geçen hafta Kanada ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapattıklarını anımsatan Trump, bu konuda Meksika ile de çalıştıklarını kaydetti.

Donald Trump, iki ülkenin sınırlarını mecburi olmayan geçişlere kapatacaklarını kaydederek, "Meksika bizim güney sınırımızı korumak için adımlar atıyor. Avrupa ile uçuşları da askıya alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DE KOVİD-19 VAKA SAYISI 14 BİNİ AŞTI

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210'a yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı vaka sayısı son 24 saat içinde 10 bin 755'ten, 3 bin 567 artarak 14 bin 322'ye, ölü sayısı da 154'ten 56 artarak 210'a çıktı.

Eyalet bazında New York, 7 bin 102 vaka ile açık ara önde giderken, onu 1376 vaka ile Washington ve 1044 vakayla California takip ediyor.

En fazla ölümün görüldüğü 3 eyalet ise 74 ile Washington, 38 ile New York ve 19 ile California şeklinde sıralandı.

Hafta başından itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla tüm eyaletlerdeki vaka sayılarında kayda değer artışlar görülmeye başlandığına dikkat çekiliyor.

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Trump'tan koronavirüs açıklaması: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
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