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'ndan kararı! 81 ile yazı gönderildi...

Gelen haberine göre; 81 ilin valiliklerine önlemleri kapsamında yeni bir genelge gönderdi. Genelgede, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi. Asker eğlencelerinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayılmış, toplum sağlığı riske düşürülmüştü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.3.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 11:20 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika corona virüsü kararı! 81 ile yazı gönderildi...

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "asker uğurlama töreni" ile ilgili gönderilen yazıda, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer ve toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere birçok farklı tedbir alındığı hatırlatıldı.

Yazıda askere gidecekler için toplu olarak uğurlama törenleri düzenlendiği, bu durumun salgın riskini artıracağının değerlendirildiği belirtilerek bu tür faaliyetlerin geçici süreliğine gerçekleşmemesi gerektiği kaydedildi.

Valiliklerden, bu kapsamda söz konusu faaliyetlere geçici süreliğine izin verilmemesi için il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak vatandaşlara duyurulması, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması istendi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika corona virüsü kararı! 81 ile yazı gönderildi...
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