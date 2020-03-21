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'li Murat Ongun skandal paylaşımıyla ilgili özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabı üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu. Bir belediye çalışanının metro girişine çöp atarak fotoğraf çektiği görüntüleri paylaşan sözcüsü Murat Ongun çöpü atan kişinin Çekmeköy Belediyesi çalışanı olduğunu iddia etti. Çöpü atan şahsın İBB çalışanı olduğu ortaya çıktıktan sonra Ongun, sosyal medya üzerinden özür diledi. Ongun özür dilemesine rağmen skandal paylaşımını kaldırmadı.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 23:16 ABONE OL
CHP'li Murat Ongun skandal paylaşımıyla ilgili özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Bir belediye işçisinin kamera görüntülerini paylaşarak bu işçinin Çekmeköy Belediyesi'nde çalıştığını söyleyen Ongun, büyük bir yalana imza atmış oldu.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİNİ HEDEF GÖSTERDİ

Bir belediye çalışanının Metro girişine çöp atarak fotoğraf çektiği görüntüleri paylaşan İBB sözcüsü Murat Ongun çöpü atan kişinin Çekmeköy Belediyesi çalışanı olduğunu iddia etti.

Twitter üzerinden görüntülerin olduğu videoyu paylaşan Ongun, Çekmeköy Belediyesini ve Belediye Başkanı Ahmet Poyrazı tweetine etiketleyerek, "Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz. @Cekmekoybeltr @AhmettPoyraz" ifadelerini kulandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA PAYLAŞIM YAPTI AMA...

Çekmeköy Belediye Başkanının çöpü atan şahsın Çekmeköy Belediyesi çalışanı olmadığını tam tersine Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğunu açıklamasının ardından Ongun yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla özür diledi. Ongun özür dilemesine rağmen skandal paylaşımını kaldırmadı.

AKLINA "DÜRÜSTLÜK" GELDİ

Ongun yaptığı açıklamada, "Dürüstlük ve şeffaflık temel ilkemiz. Bugün paylaştığım videodaki görevlinin @Cekmekoybeltr değil, İBB Park Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu tespit ettik. Gerekli işlem yapıldı. Bu hatadan ötürü Belediye Başkanımız @AhmettPoyraz 'dan özür dilerim.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadelerini kullandı. Yalanı araştırmadan yayan Ongun gerçeğin ortaya çıkmasının ardından "Dürüstlük ve şeffaflık" kelimeleriyle kendini temize çıkarmaya çalıştı.

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CHP'li Murat Ongun skandal paylaşımıyla ilgili özür diledi
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