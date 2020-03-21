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"koronavirüsten ölüm" iddiasına yalanlama:

Dicle Üniversitesi (DÜ), sosyal medyada yer alan "hastanelerinde 21 yaşında bir hastanın koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiği" iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.3.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 19:05 ABONE OL
Dicle Üniversitesinden koronavirüsten ölüm iddiasına yalanlama:

Dicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada ön tanı görseli paylaşılan bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddialarının yer aldığı belirtildi.

Hastaneye başvuran hastadan, tedbir amaçlı ön tanıda Kovid-19 testi istendiği ifade edilen açıklamada, test sonucunun negatif çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, "Tamamen başka sebeplerden dolayı vefat eden hastanın ön tanı görseli paylaşılarak sanki Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği algısı oluşturulduğu görülmüş ve paylaşımın yapılmasına sebep olanlarla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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Dicle Üniversitesinden "koronavirüsten ölüm" iddiasına yalanlama:
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