Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı koronavirüsüne karşı uyarı amaçlı video paylaşıldı. Bu paylaşımda Trabzon şehrinin çeşitli ilçelerinde görev alan ve farklı birimlerde çalışan polisler uyarılarda bulundu.

Emniyetten koronavirüse karşı uyarı "Güvendesiniz" mesajı... | Video



TRABZON EMNİYETİ KORONAVİRÜS KARŞI UYARI VİDEOSU HAZIRLADI



Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, "Huzur ve güvenliğiniz için bizler görevdeyiz. Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerimizin açıkladığı tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Yetkili mercilerimizin açıklamaları haricindeki paylaşımlara itibar etmeyelim" dedi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü binası önündeki polisler koronavirüsü uyarısı videosunda en son "Emniyettesiniz!" diyerek vatandaşa seslendi.



TRABZON EMNİYET MÜDÜRÜ METİN ALPER: DIŞ DÜNYAYLA FİZİKİ İRTİBATI ASGARİYE İNDİRİN



Trabzon İl Emniyet Müdür Metin Alper, koronavirüse karşı uyarı videosunda, " 'Sayın Cumhurbaşkanımızın mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evden çıkmamalıdır' talimatları gereği vatandaşlarımızın yapabileceği her şeyi evlerinden yapmaları, dış dünya ile fiziki irtibatlarını asgariye indirmeleri konusunda Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetimizdir" diyerek açıklamada bulundu.