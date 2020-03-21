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işçilerinin 7 aylık mücadelesi zaferle sonuçlandı

BARIŞ SAVAŞ Gündem
Giriş Tarihi: 21.3.2020 ABONE OL
İBB işçilerinin 7 aylık mücadelesi zaferle sonuçlandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde yaklaşık 7 aydır süren işçi eylemi, Hak-İş Konfederasyonu'a bağlı ilgili sendikalarla imzalanan protokolle sona erdi.
İBB ve sendika yöneticileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla Florya'daki başkanlık konutunda bir araya geldi. Toplantıda, İBB'yi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile Hak-İş'e bağlı Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (OLEYİS) Genel Başkanı Vedat Böke ve eylemdeki işçileri temsilen de 8 işçi hazır bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu katılımcılara teşekkür ederek, "Herkesin emeğine sağlık. Arkadaşlarımız, ilk görüşmelerinizden itibaren benimle diyalogda. Bizim hiçbir zaman diyalogdan yana bir sorunumuz olmadı. Arkadaşlar biraz davetkar davransaydı, yanlarına giderdim." diye konuştu. Konuşmaların ardından, yaklaşık 7 aylık eylemi sonlandıran protokol imzalandı.
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İBB işçilerinin 7 aylık mücadelesi zaferle sonuçlandı
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