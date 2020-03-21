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İçişleri'nden 65 yaş ve üstü kişiler için flaş karar

Koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler her geçen gün artıyor. İçişleri Bakanlığından koronavirüsten daha yoğun etkilenen yaşlı vatandaşlar için yeni bir hamle geldi. Bakanlık, 65 yaş ve üstü vatandaşları için ikametten çıkmalarına kısıtlama getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın  ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları  İl İdaresi 11. ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırıldı." denildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.3.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 19:28 ABONE OL
İçişleri'nden 65 yaş ve üstü kişiler için flaş karar

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11'inci Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27'nci maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30'da vatandaşlarımıza açıklanacaktır" denildi.

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İçişleri'nden 65 yaş ve üstü kişiler için flaş karar
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