MSB'den hudutlarda coronavirüs önlemi

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinde koronavirüsten korunmak maksadıyla personelin güvenliği için gerekli önlemleri aldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden de açıklama yayınlandı.

HUDUT BİRLİKLERİNE KORONAVİRÜSÜ TEDBİRİ



Yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimizde Koronavirüsten korunmak maksadıyla yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhis edildi" denildi.





MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLA DESTEK OLDU



Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından ayrıca Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarına destek amaçlı bir video da yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Millî Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz" denildi.





BİRLİKLERDE DEZENFEKTE İŞLEMLERİ UYGULANDI



Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelimizin, Koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapıldığı, birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandığını açıklamıştı.

ASKERİ SINAV MAYIS AYINA ERTELENDİ



Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Koranavirüs salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında, 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM Başkanlığınca 03 Mayıs 2020 tarihine ertelendiğini duyurmuştu.



