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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs açıklaması geldi: Türkiye'deki yeni coronavirüs vaka ve ölü sayısı...

vaka ve ölüm sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından olarak paylaşıldı. Bakan Koca, her gün sonunda olduğu gibi sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu. Koca, 3 bin 656 yeni test yapıldığı, testlerin 311'inin sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Bakan Koca paylaşımında corona virüsü nedeniyle 5 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini ifade ederken, vaka sayısının toplamda 670'e ulaştığını da bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölümlerin tamamının yaşlılardan oldğunu söyledi ve tedbirlerin alınması konusunda bir kez daha çağrıda bulundu. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı dün akşam yayınladığı 12 maddelik genelgede yeni hazırlıklarını da duyurdu. İşte corona virüsü vaka ve ölüm sayıları ile ilgili son dakika açıklamasının ayrıntıları ve Sağlık Bakanlığı'nın yeni hazırlıklarını bildirdiği genelgeden öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 21.3.2020 06:48 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 07:07 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika corona virüs açıklaması geldi: Türkiye'deki yeni coronavirüs vaka ve ölü sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece saatlerinde coronavirüsteki son bilançoyu duyurdu. Bakan Koca Twitter paylaşımında, 311 kişinin test sonucunun daha pozitif çıktığını söyledi. Ölü sayısının ise 5 kişi daha artarak 9'a yükseldiğini ifade eden Sağlık Bakanı, 3 bin 656 şüpheliye test yapıldığını da açıkladı. Bakan Koca, önlemlerden taviz verilmemesi gerektiğini vurguladığı açıklamasında, özellikle yaşlıların tehlike altında olduğunu ve can kayıplarının tümünün yaşlı vakalardan olduğunu ifade etti. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsü vaka ve ölüm sayısı ile ilgili açıklaması ve detaylar...

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISINI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

Corona virüsü ile ilgili ilk andan itibaren sert tedbirler alan Sağlık Bakanlığı, süreci şeffaf bir şekilde ilerletiyor. Bakan Fahrettin Koca, her günün sonunda corona virüüsü vaka ve ölüm sayısını duyuruyor. Koca, dün gecede tüm son dakika bilgilerini paylaştı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.

TÜRKİYE'DE TARİHLERE GÖRE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM TOPLAM SAYISI

▪11 Mart — 1

▪13 Mart — 5

▪14 Mart — 6

▪15 Mart — 18

▪16 Mart — 47

17Mart — 98 — 1 Ölüm

▪18 Mart — 191 — 2 Ölüm

▪19 Mart — 359 — 4 Ölüm

▪20 Mart — 670 — 9 Ölüm

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika corona virüs açıklaması geldi: Türkiye'deki yeni coronavirüs vaka ve ölü sayısı...
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