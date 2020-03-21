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! anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte halkın en güvendiği kaynak...

ile ilgili haberleri birbiri ardına gelirken, Türkiye'de dikkat çeken bir anket gerçekleştirildi. İletişim Bilimleri Enstitüsü ve Fram Araştırma tarafından yapılan araştırma, corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirleri, halkın virüse bakışını ve en güvenilir kaynağı sorguladı. Ankette 'na güven de soruldu. Vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nı oldukça başarılı bulduğu gözler önüne serilirken, anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 21.3.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 12:44 ABONE OL
SON DAKİKA! Corona virüsü anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte halkın en güvendiği kaynak...

İletişim Bilimleri Enstitüsü ve Fram Araştırma tarafından yapılan araştırma, yeni tıp (Kovid-19) haberlerinde en güvenilir kaynağın olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın diğer sonuçları da dikkat çekti.

İletişim Bilimleri Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ali Atıf Bir'in başkanlığında 14-18 Mart tarihleri arasında 824 kişinin katılımıyla Risk Algısı Araştırması gerçekleştirildi.
Araştırmaya katılanların yüzde 44'ü, koronavirüsün kendilerine bulaşma ihtimalinin yüzde 1 ile yüzde 5 arasında olduğunu ifade ederken, bu gerçek hastalık bulaşma riskine yakın algılandı. Yüzde 56 ise hastalık bulaşma riskini, gerçek riskin üzerinde algıladı.

Yaşa göre analiz derinleştirildiğinde, 65 yaşına kadar ve yaş ilerledikçe risk algısı gerçek riske daha yaklaşırken, 18-24 yaş grubu ile 65 yaş üstündekiler hastalık riskinin daha yüksek olduğunu değerlendirdi.

Gençlerin haberleri daha fazla internet ve sosyal medya üzerinden takip etmesi, 65 ve üstü yaş grubunun doğrudan risk grubu içinde olması ve TV haberlerini daha fazla izlemesi endişeye bağlı risk duygusunu artırdı.

SÜREÇ TV'LERDEN İZLENİYOR, EN FAZLA TAKİP EDİLEN KAYNAK İSE SAĞLIK BAKANLIĞI

Araştırmada Türkiye'nin çoğunluğunun süreci TV'den izlediği, en fazla takip edilen kaynağın da Sağlık Bakanlığı açıklamaları olduğu belirlendi.

Katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 16 başarılı, yüzde 64,2 çok başarılı) Sağlık Bakanlığı'nın süreci iyi yönettiğini düşünüyor. Sağlık Bakanlığı bilgi kaynağı olarak yüzde 80'le en güvenilir kurum olarak algılandı.

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SON DAKİKA! Corona virüsü anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte halkın en güvendiği kaynak...
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