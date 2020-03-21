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: Başkan Erdoğan'dan Coronavirüs paylaşımı

: Başkan , Twitter hesabından Coronavirüs salgınıyla ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan mesajında, yaşlıların sokağa çıkmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan, vatandaşların tüm kurallara eksiksiz bir şekilde uyması gerektiğini ifade ederek, Türkiye'de sağlık ekipmanları açısından bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 00:10 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 00:20 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan Coronavirüs paylaşımı

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Coronavirüs salgınıyla ilgili olarak önemli bir paylaşımda bulundu. Vatandaşların, Coronavirüs salgınıyla ilgili olarak gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyleyen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sağlık ekipmanı konusunda bir eksikliğinin olmadığını vurguladı.

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"MÜSTERİH OLUN, DEVLET TÜM KURUMLARIYLA GÖREVİNİN BAŞINDA"

Başkan Erdoğan Twitter hesabındaki paylaşımında "Aziz vatandaşlarım, Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." dedi.

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Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan Coronavirüs paylaşımı
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