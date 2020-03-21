Son Dakika Haberi: Sağlıkçılara alkış desteği 3.günde devam etti

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de meclisi bilgilendirdiği Koronavirüs oturumundan sonra sağlıkçılar için alkış istemesi tüm yurda yayılmıştı. Saat 21:00'da tüm yurtta sağlıkçılar için alkışla destek verildi. Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlıkçılara destek veren vatandaşlara teşekkür etti.
Giriş Tarihi: 21.3.2020 21:49Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 21:51ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında tüm vatandaşlardan bir istekte bulunmuştu.. Saat 21:00'de, koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelinin alkışlanmasını isteyen Koca'ya milyonlar olumlu cevap verdi..