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: Sağlıkçılara alkış desteği 3.günde devam etti

: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de meclisi bilgilendirdiği Koronavirüs oturumundan sonra sağlıkçılar için alkış istemesi tüm yurda yayılmıştı. Saat 21:00'da tüm yurtta sağlıkçılar için alkışla destek verildi. , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlıkçılara destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 21:51 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sağlıkçılara alkış desteği 3.günde devam etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında tüm vatandaşlardan bir istekte bulunmuştu.. Saat 21:00'de, koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelinin alkışlanmasını isteyen Koca'ya milyonlar olumlu cevap verdi..

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Son Dakika Haberi: Sağlıkçılara alkış desteği 3.günde devam etti
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