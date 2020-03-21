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Son dakika: Sağlık Bakanlığından flaş coronavirüsü tanı kiti açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığından flaş açıklama geldi. Coronavirüsü tanısıyla ilgili "Artık Yeni Koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak." açıklaması yapıldı. Son olarak açıklanan rakamlara göre de Türkiye'de coronavirüsü vaka sayısı 670 olurken, ölü sayısı ise 9 olarak ifade edildi. Yapılan açıklamanın detayları da belli oldu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.3.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 17:14 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığından flaş coronavirüsü tanı kiti açıklaması

Son dakika: Sağlık Bakanlığından gelen son dakika bilgisine göre koronavirüs tanısında hızlı yeni tanı kiti ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Son dakika açıklamasını detayları...

BAKANLIĞIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı: Artık Yeni Koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Sağlık Bakanlığı, tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni koronavirüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor. Bu kapsamda virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısı artırıldı. Test yapılabilen labaratuvar sayısını genişleten Bakanlık, şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı. Yeni koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.



BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından, 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kiti temin edildi. Söz konusu kitler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı. Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti. Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkat çekti.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığından flaş coronavirüsü tanı kiti açıklaması
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