65 yaş üstü ve kronik hastalara sokağa çıkma yasağı

Corona virüsü ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar için dün gece 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı getirildi. 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar ikametlerinden dışarı çıkamayacak, açık alanlarda, parklarda dolaşamayacak ve toplu ulaşım araçları ile seyahat edemeyecek. Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için vali/ kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak.İçişleri bakanlığı dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağını,"Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" sözleriyle duyurdu. Bakanlık ikinci bir açıklama ile de hangi kronik hastalıkların yasak kapsamına girdiğini kamuoyuna duyurdu.İçişleri Bakanlığı bu konuda 81 il valiliğine genelge gönderdi.Genelgeye göre, İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacak. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecek.Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor. Bu salgında ölüm riski yaş yükseldikçe artıyor. Lütfen evde kalın" dedi.