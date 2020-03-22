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Adana'da kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da gümrük kaçağı 1015 kol saati ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.3.2020 10:20 ABONE OL
Adana'da saat kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı saat ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekip, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 1015 kol saati ele geçirdi.

Operasyonlarda şüpheliler E.İ.K. ve U.Ö. gözaltına alındı.

Zanlılardan E.İ.K. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen U.Ö. hakkında ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı verildi.

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Adana'da saat kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
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