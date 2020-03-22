ASELSAN’dan BAYKAR’a koronavirüsüne karşı teknoloji kampanyası

Koronavirüsün hastalığında sağlık ekipmanlarının önemi bir kez daha görüldü. Çünkü sağlık çalışanları solunum yolu cihazları koronavirüste de sıkça kullanıyor. Sağlık alanında yerli ve milli teknoloji de bu noktada daha da önemli oldu. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da "Yeryüzündeki her bir can bizim için çok kıymetli. #MilliTeknolojiHamlesi tam da bugünler için, yarınlar için var. Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullanarak bir videoyla kampanya başlattı.

DÜNYA ÜLKELERİ DE SOLUNUM CİHAZI EKSİKLİĞİNİ GİDERME PEŞİNDE

Koronavirüs salgını ile mücadelede kişisel tedbirlerin alınarak, sosyal mesafenin korunması gerektiğini ve zorunlu haller dışında evden çıkılmamasını dile getiren Bayraktar, "Bu mücadelenin diğer ayağı, sağlık emekçilerimize, hastaların tedavisi için doğru teknolojik cihazları sağlamaktan geçiyor. Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü" ifadelerini kullandı.

ASELSAN’dan BAYKAR’a destek | Video

BAYRAKTAR: 250 CİHAZ SİPARİŞİ VERDİK

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: "BİOSYS firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz" diyerek sosyal medyada solunum cihazı kampanyasını başlattığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz | Video

ASELSAN DA YERLİ SOLUNUM CİHAZI KAMPANYASINA KATILDI

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Güngör de sosyal medya hesabından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a destek verdi. Kampanyaya katılan ASELSAN Genel Müdürü Haluk Güngör, "ASELAN olarak Selçuk Bayraktar Bey'in başlattığı kampanyaya destek olarak BİOSYS firmasına üretim için destek olmaya 250 adet cihaz siparişi verme kararı aldık" dedi.

İşte ASELSAN'dan sağlık emekçilerinin ekipmanları için destek:

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Güngör, "Koronavirüsü ile mücadelede Sağlık Bakanlığı'mız tarafından tüm önlem ve uyarılara istisnasız bir şekilde uymalı ve çevremizdeki farkındalığı arttırmalıyız. Bunun dışında bu dönemde yoğun bir şekilde sağlık emekçilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek ve destek olmak en önemli sorumluluklarımızdan biri olmalıdır. Biz de ASELSAN ailesi olarak sağlık emekçilerimize katkıda bulunmak amacıyla ASELSAN Sosyal İnevasyon Liderleri Derneğimiz tarafından bir kampanya başlattık" diye konuştu.

250 CİHAZI SİPARİŞ VERDİK

Kampanya videosunda ASELSAN Genel Müdürü Haluk Güngör, sağlık ekipman ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerinden bahsetti. Tüm dünyanın solunum cihazı ihtiyaçlarını giderebilmek için medikal ventiratör üretmeye çalıştığını anlatan Güngör, "Ülkemizde de yerlileştirme ve millileştirme kapsamında desteklenen teknoloji firması BİOSYS tarafından yerli, yoğun bakım ventiratörleri geliştirildi ve pilot üretime başlanıldı. ASELAN olarak Selçuk Bayraktar Bey'in başlattığı kampanyaya destek olarak BİOSYS firmasına üretim için destek olmaya 250 adet cihaz siparişi verme kararı aldık" dedi.

HER TÜR TEKNOLOJİK DESTEĞİ VERECEĞİZ!

ASELSAN olarak sadece cihaz siparişi vermekle kalmayıp bu konuda üretim yapan tüm yerli ve milli şirketlere teknolojik olarak mühendislik hizmeti ve alt yapı hizmeti desteği vermek için karar aldıklarının altını çizen ASELSAN Genel Müdürü Haluk Güngör, "Devletimizin yanındayız milletimizin hizmetindeyiz!" dedi.