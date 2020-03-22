Birlikte çok güzelsin Türkiye

Türkiye, korona virüse karşı topyekûn bir mücadeleye girdi. Devlet ve millet el ele verdi, zor günleri birlik beraberlikle aşmak için güç birliği yaptı. Kimi maddi sıkıntı yaşayabilecek kiracısından alacağı kirayı erteledi veya bağışladı, dışarıya çıkmasın diye yardıma koştuğu yaşlı vatandaşın alışverişini yaptı, ilacını almaya gitti. Virüste en büyük risk grubunda yer alan 60 yaş üstü yaşlılar için sosyal medyadan ve çeşitli kuruluşlardan farklı uygulamalar başlatıldı.* Bazı ev sahipleri kiracılarından 2 ay süre ile kira almayacaklarını duyurdu. Bazıları da kriz geçene kadar kira almayacakları paylaşımlarında bulundu. Sosyal medyadan evde kalan yaşlı vatandaşlara, komşularına destek olacaklarını söyleyen bazı kişiler de kapılarını çalıp ihtiyaçları var mı diye sorduklarını söyledi.* Batman'da Şemsiyeli Sokak'taki mülk sahipleri kiracılarından Ramazan Bayramına kadar kira almayacaklarını duyurdu. Mülk sahipleri adına açıklama yapan Hasan Tunç, "Esnaf iş yapamadığından dolayı zor durumda. Bu yüzden mülk sahipleri onlara destek amacıyla önümüzdeki Ramazan Bayramına kadar kira talep etmeyecek. Gıda ve temizlik malzemesinde sıkıntısı olan kiracı arkadaşlarımıza gıda ve temizlik maddesi yardımında bulunacağız. Gün dayanışma günüdür" dedi.* Muş'ta yaşayan Serdal Özüpak, 35 milyon lira değerindeki 4 yıldızlı otelini, hiçbir karşılık beklemeden, koronavirüsle mücadele için hastane olarak kullanılmak üzere devlet hizmetine vermeye hazır olduğunu söyledi. 6 yıldır 96 odasıyla hizmet veren ve 250 kişi kapasiteli otelin karantina hastanesine dönüştürülmesini isteyen evli ve 5 çocuk babası Serdal Özüpak, "Herkesin, üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Bugünler birlik ve beraberlik günü.* Antalya'da, 13 oteli bulunan ve turizm sektörünün önde gelen markalarından Barut Grubu da örnek bir tavır geldi. Grup, Akra Hotel çalışanlarına 15 Mayıs'a kadar izin vererek, ücretlerinin de ödeneceğini duyurdu. Ayrıca tüm çalışanlara, 'sağılığın ve güvenliğiniz için ücretli izninizi evinizde geçirin' çağrısı yapıldı. Barut Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut çalışanlarına bir de mektup göndererek, "Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmamaya, askıya almamaya ve ücretsiz izne göndermemeye karar verdik. Tüm çalışanlarımıza maaşlarını tam ödemeye devam etmeye, onları korumaya ve sahiplenmeye karar verdik" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde yaşanan salgın nedeniyle her gün rezervasyon iptalleri aldıklarını vurgulayan Haydar Barut, resort oteller için açılışları ileri tarihe ertelendiğini açıkladı. 15 Mayıs tarihine kadar hastalığını yayılımının kontrol altına alınacağı ve sektörün şartlarının iyileşeceğine inandığını vurgulayan Haydar Barut, bu tarihte planların yeniden gözden geçirileceğini vurguladı.* Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin her kesiminden destek yağıyor. Yemeksepeti.com üst yöneticisi Nevzat Aydın, sağlık çalışanları için 1 milyon TL'lik bağış yapıldığını açıkladı.* Sosyal medya üzerinden anlamlı bir duyuru yaparak örnek davranışa imza atan oyuncu Ezgi Mola, yaşanabilecek ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, bir iyilik hareketi başlattı. Ezgi Mola, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki kiracısından bir aylık kirayı almamaya karar verdiğini duyurdu.

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