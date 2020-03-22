Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz Financial Times'a yazdı: AB için bir utanç kaynağı

Çavuşoğlu, İngiliz Financial Times gazetesi için "AB'nin Suriyeli mülteciler konusundaki ataleti insanlık vicdanında kara bir lekedir" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Makalesinde, AB'nin, "insan haklarına ve kurallara dayalı uluslararası düzene saygı bağlamında yol gösterici bir dünya gücü olma iddiası" olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Ancak, Yunanistan'ın mültecilere davranışı ve bu konuda AB'den hala akıllara ziyan bir şekilde destek görmesi hakkında bir şey yapılmazsa bu iddia çökecek." ifadesine yer verdi.

Kendisinin uzun zamandır AB'yi aşırıcılık, yabancı düşmanlığı, İslam ve Yahudi karşıtlığı gibi sınamalara kayıtsız kalmaması yönünde uyardığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Suriye gibi, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan insanların kitlesel olarak yerlerinden edilmeleriyle baş edebilmek için uluslararası düzenin yeniden ele alınması çağrısında da bulunduk. AB'yi, bu tür çatışmaları çözmek ve Avrupa'yı çevreleyen kırılganlıklara çözüm bulmak amacıyla bize yardımcı olmaya ısrarla ikna etmeye çalıştık. Eğer bu felaketleri kaynağında önleyemezsek herkes acı çekecek. Nitekim, Suriye savaşının patlak vermesiyle başlayan hadiseler zincirinin son halkası, AB'nin meseleyi tam olarak anlama veya çözümler üretmede bir arpa boyu yol katedemediğini gösterdi."

"NATO VE AB'NİN SINIRLARINI TEK BAŞIMIZA KORUMAYI DAHA FAZLA SÜRDÜREMEYİZ"

Suriye'de çatışmaların başlamasından 9 yıl sonra, İdlib'in 3,5 milyon insanın kaderine terkedildiği "yeni bir Gazze"ye dönüştüğünü belirten Çavuşoğlu, 2018'de tesis edilen Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin Rusya ve İran tarafından desteklenen Suriye rejim güçlerinin yoğun saldırısına maruz kaldığını ve geçen yıl mayıs ayından bu yana, BM verilerine göre, 1700'den fazla kişinin öldürüldüğünü hatırlattı.

Şubat ayında Türk askerlerine saldırıldığında, Türkiye'nin, güçlü mukabelede bulunarak, "bir NATO ülkesine saldırmanın sonuçlarını gösterdiğini" ifade eden Çavuşoğlu, "Ancak, İdlib'e saldırıları durdurmamız ve çatışmalara son verilmesinden önce, 1 milyon insan NATO'nun ve AB'nin güneydoğu sınırını teşkil eden Türkiye-Suriye sınırına doğru harekete geçmişti. Halihazırda 3,6 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyoruz. Buna ilaveten Suriye'nin içinde bulunan 5,5 milyon Suriyeli'ye de doğrudan ve dolaylı şekilde yardım sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun bugüne kadar Türkiye'ye 40 milyar dolardan fazlaya mal olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sadece geçtiğimiz yıl yasa dışı yollardan göçmen olarak ülkemizden geçmeye çalışan 455 bin kişiyi güvenlik güçlerimiz durdurdu. Bu koşullarda, NATO ve AB'nin sınırlarını tek başımıza korumayı daha fazla sürdüremeyiz." ifadesini kullandı.

"GÖRDÜĞÜMÜZ TABLO AB İÇİN UTANÇ KAYNAĞI, İNSANLIK VİCDANINDA LEKEDİR"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu nedenle geçen ay Suriye veya diğer ülkelerden daha fazla göçmen kabul edemeyeceğini ve hali hazırda ülkede bulunanların ayrılmalarını da artık durdurmayacağını ilan ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye gelmek hiçbir zaman bu kişilerin nihai hedefi olmadı, dolayısıyla onları kalmaya zorlayamayız. Göç dalgasını ciddiye alması ve 2016 yılında Türkiye ile göç konusunda sağlanan mutabakata uyması için AB'ye yaptığımız ve görmezden gelinen çağrılar, İdlib kaynaklı son göç dalgasıyla son derece tehlikeli bir aşamaya geldi.

Bunun akabinde gördüğümüz tablo, AB için bir utanç kaynağı, insanlığın vicdanında ise bir lekedir. AB ve parlamenterleri, Yunan kolluk güçlerinin sınırlarında insanlara ateş etmelerini ve onları gaza boğmalarını seyretmekten başka bir şey yapmadı. Yunanistan yasalara aykırı olarak iltica başvurularını da askıya aldı. BM bunu eleştirse de AB sessiz kaldı. İnsanlar öldü, pek çoğu yaralandı ve AB'nin itibarı küresel ölçekte zarar gördü."

Çavuşoğlu, tüm bunların AB'nin yakın çevresine barış ve huzur getiren, insan onurunu koruyan bir politika geliştirmekte sürekli başarısız olmasından ve bu amaç doğrultusunda Türkiye ile ciddi bir şekilde çalışmamasından kaynaklandığını belirtti.

"TÜRKİYE, İNGİLTERE VE AB OLARAK GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ"

Ortak komşu durumundaki birçok ülkenin "adeta ateşler içinde" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu durumun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük göç dalgasına ilaveten ekonomik ve çevresel felaketlere de yol açtığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, makalesini şöyle sonlandırdı:

"Saf hayaller kurarak ve somut şekilde eyleme geçen yegane ülke Türkiye'ye patronluk taslayarak sorunlar çözülemez. Canlarını kurtarmak için kaçan insanlar, kaleler inşa ederek durdurulamaz. Yanlış tutum içindeki bir AB üyesi ülke olan Yunanistan'la dayanışma göstererek de doğrulardan yana bir siyaset izlenmiş olmaz. Türkiye ve AB, bu sorunları ele almak için ortak bir zemin bulmak zorunda. Şayet AB gerçekten jeopolitik bir birlik olmak istiyorsa bu yolu izlemek durumundadır. Brexit'in gerçekleştiği yılda, AB'ye katılma hedefini sürdüren tek büyük Avrupa ülkesi konumunda bulunan, sorumluluk sahibi ve sözünün eri bir aktör olan Türkiye'yi dışlamak, on yıllardan beri yapılan en büyük siyasi acziyet olur. Türkiye, Birleşik Krallık ve AB olarak, yakın ve ortak çevremizdeki istikrarı sağlamak için güçlerimizi birleştirmemiz, aynı zamanda, AB'nin Türkiye'nin üyelik sürecini hızlandırması şarttır."