Son dakika corona virüsü haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 12 kişi daha hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayıları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden yayımlanan mesajda yeni vaka sayısının 670'e yükseldiği ve ölü sayısının 9'a yükseldiği duyurulmuştu. Bugün Türkiye'deki son durum hakkında bilgiler verirken, vaka ve ölüm sayısını paylaştı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından son dakika olarak paylaştığı corona virüsü vaka ve ölüm sayısı!

Türkiye'deki corona virüs salgınında hasta vaka sayısı 947, can kaybı 21 oldu!

VAKA SAYISI 947 ÖLÜM SAYISI 21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölüm sayıları ile ilgili sosyal medyadan son dakika paylaşımında bulundu. Koca, corona virüsü nedeniyle hasta sayımızın 947 ölü sayımızın ise 21 olduğunu açıkladı.

Haberimizin içerisinden corona virüsü vaka ve ölüm sayılarına ulaşabilir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamalarını bulabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI!

Bakan Koca, şu sözleri kullandı: "Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA BİR ÖNCEKİ DURUMU BÖYLE PAYLAŞMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önceki paylaşımında son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye yapılan testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, hasta sayısının 670'e ulaştığını, yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın hayatını kaybettiğini bildirmişti.