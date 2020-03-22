Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi ilde? Sağlık Bakanı Koca corona virüsü ölüm ve vaka sayısı ile ilgili gece kaçta açıklama yapacak?

Yeni tip Corona virüsü vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artış gösteriyor. Virüsün kaynağı Çin'de durum iyiye giderken Avrupa, salgın sebebiyle zor günler geçiriyor. Yaşanan son dakika gelişmeleri ile ülkeler, Corona virüsüne karşı alınan önlemleri sıklaştırıyor. Son olarak ülkemizde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığa sahip vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kapsamında birtakım kararlar alınmış, bu vatandaşlarımızın dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilmişti. Peki, dünya geneli ve Türkiye'de Corona virüsü kaynaklı ölüm ve vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de Corona virüsü nerede, hangi ilde görüldü? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte oluşan güncel vaka ve ölüm sayıları…

BAKAN KOCA'NIN DÜN GECE YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA 22 MART PAZAR GÜNÜ AÇIKLAMASI

Bakan Koca, her akşam sosyal medya hesabı üzerinden Türk halkını corona virüsü son durum ile ilgili bilgilendiriyor. Bakan Koca'nın yeni açıklamasının da diğer günler ile benzer şekilde akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor.