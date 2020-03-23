Büyüklük sizden Vefa bizden

İçişleri Bakanlığı'nın önceki akşam 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara "İkametten ayrılma kısıtlaması getiren ve 81 ile gönderilen genelgesinde illerde valiler, ilçelerde kaymakamlıklar tarafından vefa destek grupları kurulması da istenmişti. Genelgede "İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak. Anılan grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak" ifadeleri yer aldı. Bu kapsamda çalışmalarını yapan valilik ve kaymakamlıklar dün vatandaşa hizmete başladı. Vefa Sosyal destek grubunda yer alan ekipler, ikametlerinden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların gıda, temizlik, tüp gibi ihtiyaçlarını karşılayıp onların sağlık kontrolünü gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı gün boyunca yurdun dört köşesinde oluşturulan Vefa Destek ekiplerinin çalışmalarına ilişkin fotoğrafları paylaştı. Trabzon Valiliği, "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışması kapsamında bir şoför, bir kadın, bir de erkek görevliden oluşan ekipler kurdu. Ekipler, mahalle mahalle sorumlu ve o mahallenin muhtarıyla irtibatlı olacak ve evlere giderek yaşlıların isteğini yerine getirecek. Kocaeli'de ekipler "Geniş Ailem" projesi ile "153 Çağrı Merkezini" arayan yaşlıların evlerine gidip ihtiyaç listesini ve parasını alıyor. Ardından alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor. Kırklareli'de whatsapp grubu oluşturuldu ve yaşlıların yiyeceği yemeğe kadar marketten alınacak herhangi bir gıda ürününe kadar tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Edirne Valiliği de Vefa Sosyal Destek grubuyla 5 yaş veya kronik hastalığı olanların tüm temel zaruri ihtiyaçları, görevlilerce karşılanıyor. İzmir Karşıyaka'da 100 kişiden oluşan 17 ayrı ekip kuruldu. Marmaris ve Artuklu kaymakamları da vatandaşların her türlü ihtiyacını karşıladı. İstanbul'da Esenler, Maltepe, Arnavutköy, Çekmeköy belediyeleri yaşlılara sıcak yemek ve ev temizliği gibi bir çok uygulamayı virüsle mücadele kapsamında genişleterek sürdürmeye devam ediyor.





OYUNCUDAN İYİLİK HAREKETİ

İzmir Karşıyaka'da tiyatro oyuncusu Ebru Sağay yaşlılara yardımcı olabilmek için bir iyilik hareketi başlattı. Apartmandaki 6 dairenin en genç sakini olan Sağay, evden çıkmayan komşuları için günlük market alışverişlerini yapmaya başladı.



ÖRNEK MUHTARLAR

MANİSA Alaşehir'de muhtar Adnan Doğramacı, tek tek gezdiği evlerden hazırladığı ihtiyaç listelerini tamamlayarak vatandaşlara teslim ediyor. Afyonkarahisar'ın Güvener Mahallesinde da 36 yıldır muhtarlık yapan Erdal Balıbey (60) yaşlıların ihtiyaçlarını bisikletiyle kendisi karşılıyor. Aksaray'da da muhtar Emre Ağaçdelen (26) kapı kapı gezerek yaşlıların ihtiyacını gideriyor. Afyonkarahisar'da 36 yıllık mahalle muhtarı Erdal Balıbey (60), koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaması istenen mahallelinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bisikletiyle kurye hizmeti vermeye başladı. Balıbey, "Mahallemde 6 bin 800 vatandaşım var. İletişimimizi telefon ve sosyal medyadan sağlayarak ihtiyaçlara her an cevap verebiliyoruz" dedi.



RAMAZAN YARDIMLARI ÖNE ÇEKİLDİ

Deniz Feneri Derneği, büyük bir gıda firmasınca Ramazan ayı için bağışlanan 120 bin koli yardımı şimdiden dağıtma kararı aldı. Bin kişilik Genç İyilik Gönüllüleri dağıtıma başladı. 65 yaş üstü vatandaşlara bizzat öğrenciler dağıtımı yaptı. İlk etapta 10 bin koli dağıtıldı.



Eda IŞIK-Erhan ÖZTÜRKÖzgür ÖZDEMİR-Fatih ULAŞ- Abbas ÇAKAR-Halit TURANFurkan NEHRİ-Şener ŞENTÜRK