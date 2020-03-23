Şoke eden coronavirüs fırsatçılığı! Vatandaşa ayrılan dezenfektanı çaldılar!

Valilikler, Belediyeler iş yerleri coronavirüs nedeniyle oluşan olağanüstü durumla ilgili son dakika önlemleri almaya devam ederken bir taraftan da hiçbir kutsalı olmayanlar, vicdandan yoksun fırsatçıların akılalmaz görüntüleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Gelen son görüntülerde de coronavirüs önlemleri kapsamında sokaklara yerleştirilen dezenfektanları kabıyla beraber çalan şahıslar kameraya yansıdı.

DOLDURMAK İÇİN GİTTİKLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Kırklareli Valiliği kararınca ilçe merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamınca belediye ekiplerinin yerleştirdiği dezenfektanlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bazı bölgelerde dezenfektanlar toplum düşmanları tarafından kırılıp parçalanırken, bazı bölgelerdeki dezenfektanlar ise yerinden sökülerek çalındı. Olay, sabaha karşı temizlik görevlilerini dezenfektanları doldurmak istemesiyle ortaya çıktı.