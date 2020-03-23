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Şoke eden coronavirüs fırsatçılığı! Vatandaşa ayrılan dezenfektanı çaldılar!

'nin Lüleburgaz ilçesinde ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen dezenfektanlar kimliği belirsiz kişilerce yerinden sökülerek çalındı. Dezenfektanların yerine yenisi konulurken, halkın sağlığı için konulan dezenfektanları çalanlardan bazıları Caddesi'nde güvenlik kamerasına yansıdı.Vatandaş için konulan dezenfektanın çalınma anı da kameraya yansıdı

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.3.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 12:50 ABONE OL
Şoke eden coronavirüs fırsatçılığı! Vatandaşa ayrılan dezenfektanı çaldılar!

Valilikler, Belediyeler iş yerleri coronavirüs nedeniyle oluşan olağanüstü durumla ilgili son dakika önlemleri almaya devam ederken bir taraftan da hiçbir kutsalı olmayanlar, vicdandan yoksun fırsatçıların akılalmaz görüntüleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Gelen son görüntülerde de coronavirüs önlemleri kapsamında sokaklara yerleştirilen dezenfektanları kabıyla beraber çalan şahıslar kameraya yansıdı.

DOLDURMAK İÇİN GİTTİKLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Valiliği kararınca ilçe merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamınca belediye ekiplerinin yerleştirdiği dezenfektanlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bazı bölgelerde dezenfektanlar toplum düşmanları tarafından kırılıp parçalanırken, bazı bölgelerdeki dezenfektanlar ise yerinden sökülerek çalındı. Olay, sabaha karşı temizlik görevlilerini dezenfektanları doldurmak istemesiyle ortaya çıktı.

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Şoke eden coronavirüs fırsatçılığı! Vatandaşa ayrılan dezenfektanı çaldılar!
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