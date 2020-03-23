SON DAKİKA! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den corona virüsü açıklamaları! Noterlerle ilgili flaş karar!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıdaki koronavirüs önlemlerini canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Gül cezaevlerinde pozitif vaka olmadığını ve önlemlerin en üst seviyede olduğunu açıkladı. Gül ayrıca, noterler ve adliyelerdeki yeni çalışma sistemini duyurdu. Gül, "Özellikle Türkiye Noterler Birliği ile ilgili çalışmamızda, bugün itibarıyla noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noter çalışacak. Nöbetleşe çalışılacak. Vatandaşlarımıza çağrımdır. Acil değilse lütfen gitmeyin. Tüm tedbirimizin kapsamı, genişlemesi ya da azaltılması Bilim Kurulu önerisine göre duyurulacaktır." dedi. İşte açıklamalardan öne çıkanlar...

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den corona virüsü önlemleri hakkında önemli açıklamalar | Video

"POZİTİF VAKA YOK"

"En ufak belirtide cezaevlerindekiler hastaneye gönderiliyor. Şu anda pozitif vaka yok. Görüşe gelen avukatlarda da önlemler alındı. Görüşme hakları saklı tutulacak. Durum düzeldiğinde hakları verilecek. Telefon görüşme süreleri uzatıldı. Adliyelerde de teyakkuzlar sürüyor. Davalar UYAP üzerinden bildiriliyor. Haciz işlemleri 30 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanımızın isteği ile ertelendi."

"ESNEK ÇALIŞMA HAYATA GEÇİRİLDİ"

"Tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma başlatıldı. Tedbirlere hep birlikte uyacağız. Adliye işlemleri durdurulmadı. Genelgelerin uyulması adına tedbirler alındı. Bu çerçevede nöbet usulü ile işlemler devam edecek. Önemine göre öncelik verilecek. "

NOTERLER İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

"İcra işlemlerinin durdurulması ile ilgili ortaya çıkan sorunlarla ilgili açıklama yine yapılacaktır. Özellikle Türkiye Noterler Birliği ile ilgili çalışmamızda, bugün itibarıyla noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noter çalışacak. Nöbetleşe çalışılacak. Vatandaşlarımıza çağrımdır. Acil değilse lütfen gitmeyin. Tüm tedbirimizin kapsamı, genişlemesi ya da azaltılması Bilim Kurulu önerisine göre duyurulacaktır."