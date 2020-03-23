Son dakika: RTÜK Başkanı Şahin duyurdu! Can Ataklı'nın skandal sözlerine inceleme

Son dakika haberi... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık." ifadesini kullandı.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hızlı şekilde ortaya konulan uzaktan eğitim modelinin dünyadaki örneklerinin ötesinde çocuklara televizyonlar aracılığıyla verimli bir şekilde ulaştığını belirtti.

Ancak milli dayanışmanın çok ileri seviyede olması gereken bu günlerde maalesef bazı yayın organlarında durumdan vazife çıkararak içlerindeki kötü niyetlerini ortaya dökenlerin olduğunu üzülerek gördüklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

TELE 1 HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTIK

"Özgürlükleri savunduğunu iddia eden ama özgürlükleri hiçe sayarak kendi tek tip modellerini topluma dayatma arzusunda olanların vatandaşlarımızı ayrıştırma yarışından geri durmadıklarını bugün de milletçe hep beraber görmekteyiz. Bunun son örneğini Tele 1'de gördük. Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık. Başkan olarak tavrım, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması ve en üst limitten cezanın verilmesidir."

CAN ATAKLI NE DEMİŞTİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar bir haftalık ara tatilin ardından bugün uzaktan öğretim ile ders başı yaptı. EBA'dan ve televizyondan ders anlatılan öğrencilere yüz binlerce içerik sunuldu. Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı, Tele1 kanalında uzaktan öğretimi skandal ifadeler ile değerlendirdi. Öğretmenin başörtülü olmasına tepki gösteren Ataklı, hakarete varan sözler söyledi. Ataklı'nın sözleri Twitter'dan gündem olurken, hadsiz ifadelere tepki yağdı.

Son dakika: Can Ataklı'dan EBA TV'deki başörtülü öğretmene öfke dolu skandal sözler | Video

CAN ATAKLI'DAN SKANDAL SÖZLER

Uzaktan eğitimi veren öğretmenin başörtülü olmasına takılan Ataklı, "Anlatan öğretmen türbanlı. Bunu yapmaları bence yanlış. Okullarda türbanlı öğretmen var mı, var. Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var" dedi.

TÜRBANLI ÖĞRETMENE "FACİA" DEDİ

Ataklı'nın hakarete varan sözleri bitmek bilmedi, "Bana göre yanlış ama var. Bu Milli Eğitim Bakanı ile bunu yapmaları mümkün değil kardeşim. O kafa yapamaz bunu. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun? Eleştiricem tabi kardeşim. Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Can Ataklı'nın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Ataklı için yapılan yorumların bazıları şöyle:

Can Ataklı uzaktan eğitim programındaki öğretmenin kapalı olmasından rahatsız olmuş...

Ülkemizin ve dünyanın mücadele ettiği virüs bu zihniyetin umurunda değil varsa yoksa İslam...

Virüse bile çare buluruz ama Can Ataklı denen başörtüsü düşmanı herifin kara zihniyetine çare bulamayız. Allah sorsun.

Dünya 21.asrın en ciddi kriziyle karşı karşıya, @can_atakli_'nın derdi insanların giyimi. COVİD_19'dan daha tehlikeli olan işte bu zihniyet.

Bu Can Atakli için ortaya konulmuş bir suç yok mudur hala. Bu adam bu halka saldırmaya devam ediyor.

Kadınlara nasıl giyinmesi gerektiğini öğretmeye çalışmaktan vazgeçin. Can Ataklı bu zihniyetin şortlu kız görünce hakaret eden zihniyetten hiçbir farkı yoktur. Kadınları kalıplara sokamazsınız.