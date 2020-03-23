Son dakika: Corona virüsü toplantısı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak!

Koronavirüs tedbirlerini belirleyen Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kritik kararların alınacağı toplantı saat 13.30'da başladı. Toplantıda koronavirüs salgınında dünyadaki ve Türkiye'deki son durum ele alınacak. Yeni önlemler ve öneriler kamuoyu ile paylaşılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından saat 19.00'da kameralar karşısına geçecek.

Son dakika: Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısından hangi kararlar çıkacak? | Video

Son dakika: Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısından hangi kararlar çıkacak? | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri Bakanlık binasında bir araya geldi. Yeni önlemlerin belirleneceği toplantı saat 13.30'da resmen başladı.

SAAT 19.00'DA AÇIKLAMA GELECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun kritik toplantısının ardından yeni kararların duyurulacağı açıklandı. Yapılan bilgilendirmede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacağı bildirildi.

SON AÇIKLAMA DÜN GECE GELDİ

Bakan Koca dün gece saat 23.00 sıralarında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar. BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." ifadelerini kullandı.