TV’yle yetinmeyin EBA’yla pekiştirin

EBA'YA

Koronaüvirüs önlemleri çerçevesinde eğitime verilen bir haftalık erken ara tatil dönemi sona erdi. 18 milyon öğrenci için şimdilik bir hafta olarak plananan uzaktan eğitim dönemi ise bugün başlıyor. Dersler TV üzerinden 6 farklı kanaldan yapılacak. Dersler 20'şer dakika sürecek. İlkokul ve ortaokullar sınıf kademelerine göre günde 20'şer dakikalık 2 ders alacak. Yani günde 40 dakika ders alacaklar. Liselerde ise günde 3 ders olacak. 20'şer dakikalık günlük dersleri 1 saat. Haftada her sınıf kademesi 5 saat ders alacak. Uzmanlar bu dönemde velilelere büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek çocuklarını mutlaka takip etmeleri gerektiğini söylüyor.TV'deki eğitimlerle yetinilmemesi gerektiğini anlatan eğitim uzmanları, bu sürecin Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) içeriklerle desteklenmesini öneriyor. EBA'da okul öncesinden 12'nci sınıfa kadar öğrencilerin ihtiyacı olan bin 600'den fazla ders içeriği var. Dersler Türkiye'nin en deneyimli öğretmenleri tarafından anlatılıyor. EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.TV'deki dersleri dinledikten sonra öğrenciler o dersin içeriğiyle ilgili pekiştirme ödevleri, testler ya da destekleyici videolara EBA'dan ulaşabilecek. Uzmanlar TV'deki eğitimlerin günde yalnızca toplam 40 dakika olduğuna vurgu yaparak, "Bu süre televizyon başında kalmak için oldukça makul bir süre. Ancak sonrasında öğrenciye oldukça boş bir zaman kalıyor. Bu dönem öğrencilerin eksiklerini tamamlaması için aslında bir fırsat. EBA'daki içeriklerile bu eksiklikler tamamlanabilir" dedi. Veliler, EBA'da çocuklarının çalışmalarını ve tamamlama durumlarını, EBA kullanımına bağlı olarak ders konularındaki performanslarını görebilmenin yanı sıra EBA akademik başarısını, EBA puanı ve sıralamasını, proje ve sertifikalarının yer aldığı EBA portfolyolarını inceleyebiliyor.EBA'YA "www.eba.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. Siteye girdiğinizde üstteki menüden Veli Girişi'ni seçmelisiniz. Otomatik olarak e-devlet sistemine yönlendirileceksiniz. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yaptığınızda sizi EBA Veli Sistemi ana ekranı karşılayacak. Birden fazla öğrencinin velisiyseniz öncelikle sol üst köşede yazan ismin yanına bulunan 'ok' işaretine tıklayarak, durumunu kontrol etmek istediğiniz öğrenciyi seçmelisiniz.