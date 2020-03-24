Balıkesir'de korkutan deprem! Balıkesir'deki deprem İzmir'de de hissedildi (Son depremler)

AFAD'ın son dakika bilgisine göre Balıkesir'de 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi! En son nerede deprem oldu, son depremler listesi! Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde ülkemizde meydana gelen 3.0 şiddetinden yüksek depremleri bulabilirsiniz. Son olarak Manisa'nın Kırkağaç - Karakurt bölgesinde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Son günlerde Türkiye'de son deprem olan yerler ise şu şekilde;

Manisa Kırkağaç, Türkiye - İran sınırı, Elazığ Sivrice, Akdeniz, Girit Adası, Malatya Doğanyol, Osmaniye Gafarlı...

İŞTE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ