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Balıkesir'de korkutan ! Balıkesir'deki deprem İzmir'de de hissedildi ()

AFAD'ın aktardığı verisine göre Balıkesir'in Altıeylül bölgesinde 3.8 şiddetinde bir meydana geldi! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Manisa'da bir deprem daha oldu. 3.2 şiddetindeki depremin derinliği ise 3.2 olarak açıklandı. Özellikle son günlerde Sivas'ta, Akdeniz'de, Elazığ Sivrice'de, Marmaris'te, Ege Denizi'nde, Ankara'da ve Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen depremlerden sonra listesi oldukça araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 12:39 ABONE OL
Balıkesir'de korkutan deprem! Balıkesir'deki deprem İzmir'de de hissedildi Son depremler

AFAD'ın son dakika bilgisine göre Balıkesir'de 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi! En son nerede deprem oldu, son depremler listesi! Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde ülkemizde meydana gelen 3.0 şiddetinden yüksek depremleri bulabilirsiniz. Son olarak Manisa'nın Kırkağaç - Karakurt bölgesinde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Son günlerde Türkiye'de son deprem olan yerler ise şu şekilde;

Manisa Kırkağaç, Türkiye - İran sınırı, Elazığ Sivrice, Akdeniz, Girit Adası, Malatya Doğanyol, Osmaniye Gafarlı...

İŞTE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Balıkesir'de korkutan deprem! Balıkesir'deki deprem İzmir'de de hissedildi (Son depremler)
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