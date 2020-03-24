Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu’na başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızkardeşi vefat eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak taziyede bulundu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" denildi. Başkan Erdoğan dün ayrıca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüs ile mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.