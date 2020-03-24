Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar: Hesabını sorarız...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs ile ilgili tedbirleri eşgüdümlü çalışmalarla değerlendirdiklerini bildirdi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan kabine ile yaptığı toplantıda da dikkat çeken mesajlar verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın çok önemli açıklamalarından satırbaşları...

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı! 'Okulların tatili uzayacak mı?' sorusuna net yanıt!

OKUL TATİLİ YORUMU: İŞİN EHLİ BİLİM KURULU

Okulların tatilini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile değerlendiren Erdoğan, "Uzaktan eğitimin teknolojisi mevcut ama geliştirmek suretiyle hareket edeceğiz. Okulların tatili ile ilgili süreci Bilim Kurulu ile de bir görüşün. Uzatılabilir de, uzatılamayabilir de. İşin ehli onlar. Bilim Kurulu uzatalım derse uzatalım. Uzatmayalım derse uzatmayalım." dedi

"SOSYAL DEVLETTE OLMAZ"

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda fatura ödemeleri ile ilgili konu da değerlendirildi, Erdoğan, "Faturaların ödenmesinin ertelenmesini görüşmek faydalı olabilir. Böyle bir karar alınabilir. Doğal gaz ve elektriğin kapanması durumu olamaz. Devlet sosyal bir devlettir. Bu konuda kararlıyız. Sosyal devlette böyle bir adım atılamaz." dedi.

"HESABINI SORARIZ"

Yurt dışına mal kaçıranların yaptırıma çarptırılacağını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

Ürünleri yurt dışına değişik kanallarla kaçıranlara bunun hesabını sorarız. Ülkemizin içinde fahiş fiyatlarla satanlara da bunun hesabını sorarız. Turizmde 14 günde geri ödemesi konusu, Hazine ve Maliye Bakanlığı da, Turizm Bakanlığı da sürekli görüşüyor.