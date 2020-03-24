Corona virüsü testi nasıl yapılır? Çin’den satın alınan Corona virüsü tanı kitleri ile günde kaç test yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son bilgilere göre online corona testiyle sonuç alabilirsiniz. Bunun dışında İstanbul'da corona virüs testi yapan hastaneler hangileri? Çin'den satın alınan corona virüs test kitleri sayesinde önümüzdeki haftada günde 15-20 bin arasında test yapılması hedefleniyor. Online corona virüs testi nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların cevapları...
T.C kimlik numarası, baba adı, doğum yılı ve telefon numaranızı girerek online corona virüs testi yapabilirsiniz.
ONLİNE CORONA TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Hastanesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Şehir Hastanesi
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bursa Şehir Hastanesi
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Eskişehir Şehir Hastanesi
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Isparta Şehir Hastanesi
Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
NOT: Corona virüs testi ücretsiz yapılıyor.